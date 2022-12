Ultime notizie SSC Napoli - Quando mancano circa tre ore al fischio d'inizio di Napoli-Villarreal, ci sono già tifosi in fila all'esterno dello stadio Maradona. I tifosi si sono infatti anticipati per l'apertura dei tornelli e qualche decina di persone è già in fila ad ogni gate della curva B.

Clicca su play per guardare il video: