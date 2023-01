Mourinho sulla panchina del Napoli: siparietto con Spalletti prima di Napoli-Roma | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Simpatico siparietto prima del fischio d'inizio di Napoli-Roma: le due squadre sono in campo, anche Mourinho, ma non c'è ancora Luciano Spalletti. Il tecnico dei partenopei tarda il suo ingresso in campo, e allora l'allenatore dei giallorossi lo attende scherzosamente appoggiato sulla panchina del Napoli.

All'arrivo di Spalletti, però, Mourinho lo stringe in un forte e sincero abbraccio: bello il saluto tra i due. Con il tecnico degli azzurri che aveva già dato al tecnico giallorosso un regalo per il suo compleanno: un Pulcinella. Ne ha parlato anche Mou a DAZN

"Ho ringraziato Spalletti prima della partita per il regalo che mi ha fatto per i miei 60 anni, me l'ha dato prima della gara ma non l'ho ancora aperto. Dopo la partita solo un grande abbraccio".

Clicca su play per guardare il video: