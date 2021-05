La smorfia di Insigne e il 'coccodrillo' Callejon: le emozioni di Fiorentina-Napoli 0-2 [FOTOGALLERY CN24]

Vittoria del Napoli che passa 2-0 sul campo della Fiorentina. Azzurri in vantaggio nella seconda frazione di gioco: rigore di Insigne, Terracciano respinge ma lo stesso Insigne ribadisce in rete. Raddoppio del Napoli con l'autorete di Venuti. In allegato l’ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Fiorentina-Napoli, il tabellino

FIORENTINA (3-5-1-1): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres (21' st Igor); Venuti, Castrovilli (21' st Eysseric), Pulgar, Bonaventura (32' st Callejon), Biraghi; Ribery (38' st Kouame); Vlahovic. A disposizione: Dragowski, M. Quarta, Barreca, Maxi Olivera, Borja Valero, Amrabat, Callejon, Montiel, Kokorin. Allenatore: Iachini.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano (32' st Lozano), Zielinski (32' st Mertens), L. Insigne; Osimhen (39' st Petagna). A disposizione: Ospina, Contini, Zedadka, Costanzo, Mario Rui, Demme, Elmas. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Abisso

MARCATORI: 11' st Insigne (N), 22' st aut. Venuti (N).

NOTE: All'11' st Insigne (N) ha sbagliato un calcio di rigore (parato). Espulsi: all'11' st Dragowski (F), per proteste dalla panchina. Ammoniti: Milenkovic, Ribery, Caceres, Castrovilli, Pezzella (F); Rrahmani, Contini (N). Recupero: 1' pt, 4' st.