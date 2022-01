La gioia di Insigne e l'abbraccio tra i mister: le emozioni di Napoli-Salernitana 4-1 [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli dilaga al Maradona contro la Salernitana: 4-1. Le reti portano la firma di Juan Jesus, Bonazzoli, Mertens (su rigore), Rrahmani e Insigne, anch'esso in gol dal dischetto. In allegato l’ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Napoli-Salernitana, il tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo (31' st Zanoli), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (31' st Ghoulam); Fabian Ruiz (19' st Politano), Lobotka; Lozano (1' st Insigne), Zielinski, Elmas; Mertens (19' st Osimhen). A disposizione: Marfella, Ospina, Malcuit, Tuanzebe, Demme, Petagna. Allenatore: Spalletti.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Delli Carri, Gagliolo, Bogdan, Veseli; Kechrida, Di Tacchio, Schiavone (36' pt Jaroszynski), Obi; Bonazzoli (34' st Simy), Vergani (17' st Russo). A disposizione: Russo, Guerrieri, Cannavale, Motoc, Perrone, Iervolino, Guida. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Pairetto

MARCATORI: 17' pt Juan Jesus (N), 33' pt Bonazzoli (S), 49' pt Mertens (N, su rig.), 2' st Rrahmani (N), 8' st Insigne (N, su rig.)

NOTE: Espulso per doppia ammonizione Veseli (S). Ammoniti: Delli Carri, Obi, Veseli (S); Recupero: 4' pt, 0' st.