La Curva B con un volantino: "Non ci saremo in Napoli-Barcellona. Ci sentiamo presi in giro come ultras" [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - "Il settore popolare è l'unico luogo di aggregazione trasversale rimasto in piedi in un calcio che ormai si prospetta per soli ricchi". Queste le prime parole di un volantino firmato Curva B attraverso il quale i gruppi organizzati del settore di riferimento annunciano, a sorpresa, la propria assenza per la sfida di martedì prossimo col Barcellona. Motivo? I prezzi alti. Si legge:

Curva B assente in Napoli Barcellona

"Ci sentiamo presi in giro come ultras, come padri, per chi lo è, e come popolo. Dopo innumerevoli dimostrazioni che la curva è il dodicesimo uomo in campo, ecco la punizione: Napoli-Barcellona a 70 euro". Il volantino recita, in chiusura: "Ancora una volta una mancanza di sensibilità enorme della società nei confronti di questa città che ripagheremo con la nostra assenza".