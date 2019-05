Ultimissime calcio Napoli "Oggi saldi: cocaina 50€, hashish 8€, Marijuana 10€. L'unica cosa stupefacente è avere un demente come presidente". E' lo striscione della Curva A steso durante Napoli-Inter allo stadio San Paolo. E' la risposta degli ultras ad Aurelio De Laurentiis che, in settimana, ha parlato di spaccio di cocaina nelle curve degli stadi. Clicca sul file in allegato per vedere la fotografia di CalcioNapoli24.it.