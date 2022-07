Kvaratskhelia show, assist e skills: tutte le giocate contro l'Adana Demirspor | VIDEO

Ultime notizie calcio Napoli - Khvicha Kvaratskhelia dopo le prestazioni ottime condite di gol e assist contro Anaune e Perugia, ha servito un assist anche contro l'Adana Demirspor. È sicuramente fra i migliori dei due ritiri e la sorpresa/rivelazione di questo inizio stagione. Il georgiano fa ammattire gli avversari con dribbling e giocate funamboliche, ma ha dimostrato anche concretezza e tanta qualità: ieri un assist al bacio per Hirving Lozano, sul secondo palo, da spingere solo in rete.

Kvaratskhelia vs Adana Demirspor

Kvaratskhelia show: tutte le giocate contro l'Adana | VIDEO

Ma ecco una sintesi video con tutte le giocate di Kvaratskhelia contro l'Adana:

L'attaccante azzurro è bravissimo ad uscire dal basso in dribbling, procurandosi un fallo nei primi minuti della ripresa. Poi diversi scambi e lanci verso la profondità, conditi sempre da un dribbling al quale è difficile fare muro per gli avversari. Poi l'assist perfetto per Lozano: con uno scavino, come si farebbe a beach soccer, trova sul secondo palo il compagno messicano. Ne conquista diversi di falli e punizioni nel corso della ripresa che ha giocato ieri contro l'Adana Demirspor, arrivando anche al tiro ribattuto dal portiere in una di queste occasioni. Batte anche una punizione nel finale di gara, ma è alta la conclusione del 77 azzurro.