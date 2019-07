Quest'oggi, a pranzo, il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, nativo di Napoli, è tornato nella sua città per gustare uno dei piatti tipici della sua terra: la pizza. L'ha fatto presso la pizzeria 'Casa Capasso' sita ai Tribunali di Napoli, insieme al suo agente Vincenzo Pisacane. Clicca sul file in allegato per vedere lo scatto di CalcioNapoli24.it che ritrae lo stesso D'Ambrosio e il pizzaiolo, Enzo Capasso.