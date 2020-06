Oggi pomeriggio, allo stadio San Paolo, si è tenuto l'allenamento del Napoli di Gennaro Gattuso. Nel video pubblicato sui social dal collega di Sportitalia, Manuel Parlato, si vede una macchina nera con una bandierina in mano tenuta dal passeggero. Alla guida c'è il nuovo agente di Lorenzo Insigne e la bandierina azzurra è proprio nelle mani del capitano. Clicca sul file in allegato per vedere il video.