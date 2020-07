Il Napoli ha da pochi minuti lasciato l'Hotel Palazzo Caracciolo di Via Carbonara. La squadra raggiungerà lo stadio San Paolo in vista della gara delle 21.45 contro il Milan. Il più acclamato dai tifosi è Gennaro Gattuso, un ragazzo lo esorta: "Genny, stasera dagli 3 palloni!". I circa 100 tifosi del Napoli presenti intonano anche un coro per il tecnico. Clicca sul file in allegato per vedere il video di CalcioNapoli24.it.