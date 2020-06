"Oh mamma, mamma, mamma, sai perchè mi batte il corazon? Ho visto Ciro Mertens, ho visto Ciro Mertens, uè mamma, innamorato son". E' il coro che hanno cantato i tifosi del Napoli, durante i festeggiamenti di ieri sera, a Dries Mertens che in quel momento era in un taxi. Presa d'assalto la vettura. Guardate il video in allegato.