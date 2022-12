Ultime notizie Mondiali - Trionfa l'Argentina ai Mondiali 2022 di Qatar, battendo la Francia ai rigori. E per le vie di Napoli si festeggia, con il più classico dei cori per il Pibe de Oro: "Oh mamma mamma mamma, sai perché, mi batte il corazon? Ho visto Maradona, e mamma, innamorato son!".

Clicca su play per guardare il video: