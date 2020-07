Gli obiettivi di mercato del Napoli...tutti in campo! Dal ballottaggio Amavi-Pellegrini a sinistra a quello Under-Bernardeschi in attacco. Titolari anche Faraoni e Veretout [GRAFICO CN24]

Osimhen è il più vicino di tutti, ma non è l'unico nome segnato sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Nel database del Napoli ci sono diversi profili, alcuni già pronti, altri di prospettiva. Il mercato, specialmente per gli azzurri, è cominciato in netto anticipo con gli acquisti posticipati di Petagna e Rrahmani da SPAL ed Hellas Verona. Proviamo, a questo punto, a fare un undici di tutti gli obiettivi di mercato del Napoli col 4-3-3 come modulo:

Tra i pali ci sono Sepe e Joronen, Faraoni è il terzino destro ed uno tra Amavi e Luca Pellegrini il sinistro. Al centro della difesa German Pezzella della Fiorentina al fianco di Gabriel del Lille. Centrocampo composto da Samuele Ricci dell'Empoli e Szoboszlai del Salisburgo con Veretout vertice basso. In attacco Bernardeschi ed Under si giocano un posto a destra, sull'out mancino è ballottaggio tra Everton e Boga. Osimhen il terminale d'attacco co Azmoun dello Zenit come alternativa. Clicca sul file in allegato per vedere il grafico di CalcioNapoli24.it.