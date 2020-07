Gli azzurri abbandonano l'hotel del ritiro per dirigersi al San Paolo: Koulibaly e Manolas gli unici senza mascherina [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli ha lasciato l'Hotel Palazzo Caracciolo in questi istanti per dirigersi allo stadio San Paolo in vista della gara di stasera alle 21.45 contro il Milan. C'è anche Edoardo De Laurentiis, ma il più acclamato dai tifosi è stato Gennaro Gattuso, per il quale sono partiti anche dei cori. Piccola curiosità: tra tutti i calciatori del Napoli gli unici a non avere la mascherina indossata sono Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas. Clicca sui file in allegato per vedere la fotogallery di CalcioNapoli24.it.