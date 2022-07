Dal discorso di Spalletti a tutta la squadra sul palco: gli scatti della presentazione della squadra | FOTOGALLERY CN24

Notizie Napoli oggi - Siamo quasi al termine del ritiro SSC Napoli a Dimaro in Val di Sole, martedì la squadra ripartirà alla volta di Castel Volturno prima di dirigersi a Castel di Sangro, in Abruzzo, dove si terrà la seconda parte della preparazione atletica pre-campionato. Per l'ultimo weekend di ritiro in Trentino, però, sono accorsi migliaia di tifosi e questa sera in Piazza Madonna della Pace a Dimaro è avvenuta la presentazione ufficiale della SSC Napoli 2022-2023.

Dal discorso di Spalletti alla presentazione di tutti i calciatori del Napoli, ecco la fotogallery a cura di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: