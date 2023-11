Lezioni di napoletano per il terzino portoghese del Napoli Mario Rui, ormai da sei anni in città. E a fargliele è il portiere Nikita Contini, come si vede nel video pubblicato dalla SSC Napoli.

Mario Rui si esercita con alcune esclamazioni da dire in partita (“La palla rint’o fierr’”, “miett a palla miez”, “mamma mi’ che gol”), e poi scherza alla domanda di Contini: cosa vuol dire la cazzimma? “Lo so, ma non ho voglia di spiegartelo…”