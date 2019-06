L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, farà il compleanno il prossimo 10 giugno ma ha deciso di portarsi avanti con i festeggiamenti. Il party anticipato prevede una mega cena sull'isola di Capri con la famiglia ma tra gli invitati anche De Laurentiis e Gattuso, ex allenatore del Milan. Clicca sui file in allegato per vedere la fotogallery di Napolimagazine.com.