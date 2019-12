Ancelotti incappucciato e azzurri protetti dal freddo: le immagini della rifinitura del Napoli pre-Genk [FOTOGALLERY CN24]

Atmosfera serena a Castel Volturno per l’allenamento di rifinitura del Napoli in vista dell’ultimo match del girone di Champions League contro il Genk. Gli azzurri sono scesi in campo abbastanza sorridenti, a partire da Kostas Manolas che si è messo a scherzare con Giovanni Di Lorenzo: Elseid Hysaj ha scatenato le risate di alcuni compagni di squadra fingendo uno slalom da solo e facendo diversi giochetti sul terreno di gioco. In allegato l’ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.