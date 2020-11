Maradona, l'ex segretaria napoletana: "Ho lavorato con lui negli anni d'oro: ho solo un rammarico"

Notizie Calcio Napoli - Lourdes Cecilia Pagni, segretaria tuttofare di Maradona dal 1984 al 1990, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno: "Ho un solo rimpianto: non aver potuto salutare Diego negli ultimi anni. Quando gli telefonavo rispondevano persone che mi assicuravano: sì, tranquilla, glielo dico. Invece non gli dicevano niente. Non sapevano che c’era chi gli voleva bene davvero, in maniera disinteressata"

Che rapporto ha avuto con lui durante il periodo in cui era la sua segretaria?

"Quando chiuse la sua società, la Maradona Production, la mia sede di lavoro diventò una stanza sullo stesso pianerottolo dei Maradona, in via Scipione Capece. Ero una di famiglia. Claudia Villafane all’epoca era ancora la compagna di Maradona, si sarebbero sposati nel 1989; ricordo che la aiutavo ad organizzare le feste per le bambine...".

Ho letto che nel 2017, quando Maradona venne a Napoli per incontrare dopo tanti anni Diego junior, lei non riuscì a vederlo e ci rimase male.

"Purtroppo è così, ma so che non fu lui a decidere. Diciamo che non sempre si è circondato delle persone giuste, che gli volessero bene e lo rispettassero".