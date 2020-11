Ferrante: "Maradona? Non avevo soldi per comprarmi gli scarpini nuovi e mi regalò i suoi: ci feci 16 gol a Pisa"

Ultimissime notizie Napoli - Marco Ferrante ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "A noi giovani ha sempre dato una pacca sulla spalla, perché nei nostri sacrifici rivedeva i suoi. In campo aveva sempre fame e non è mai stato altezzoso. Quando esultava, poi, lo faceva come un bambino. Ogni sera chiamavo i miei genitori per spiegargli per filo e per segno tutto quello che vedevo di Diego in campo. A livello calcistico faceva tutto con una semplicità incredibile. Spesso lo guardavo battere le punizioni e osservavo la posizione dei piedi, come dava una frustata leggera per fare alzare e subito scendere il pallone. In carriera ho cercato di imitarlo, e al Torino ho fatto anche qualche gol. Tutti hanno potuto apprendere qualcosa da Diego, perchè con tutti era disponibile. Nella finale di ritorno di Coppa Italia nel 1989, avremmo potuto giocare io e lui in avanti, ma Ottavio Bianchi scelse di non schierarmi perchè ero troppo giovane. Provenivo da una famiglia non benestante, e avevo solo un paio di scarpe da indossare sia per gli allenamenti sia la domenica. La sinistra era un po’ bucata in punta, e Diego mi regalò un paio delle sue Puma con cui poi siglai 16 reti con la maglia del Pisa (nella stagione 1991/1992). Le conservo ancora, quelle scarpe. rappresentano un ricordo indelebile, come anche altri".