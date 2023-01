Pagelle Napoli-Cremonese: Zielinski non soddisfa, Bereszynski da rivedere! Juan Jesus si batte, Simeone ci mette voglia

Pagelle Napoli Cremonese Coppa Italia. Termina la partita degli Ottavi di Finale di Coppa Italia, con il Napoli che ha affrontato la Cremonese. Le pagelle Napoli Cremonese Coppa Italia su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Napoli Cremonese.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Pagelle Napoli Cremonese Coppa Italia, i voti

Meret 6 - Non arriva sul solissimo Pickel, forse perchè stava seguendo Ciofani, ma poteva fare un passo in avanti? La testata di Afena-Gyan sembra imprendibile. Non prende un rigore.

Bereszynski 5 - Non sarà l’asse Di Lorenzo-Politano, ma con Elmas imbastisce una bella azione a metà primo tempo. Non ruba l’occhio, Quagliata sul suo lato va via con una certa continuità. Non segue Afena-Gyan sul 2-2, da rivedere è ovvio.

Ostigard 6,5 - Riesce ad arginare Okereke al 24’, ma quest’ultimo è un torello. Gestisce un enorme numero di palloni, ancor più del compagno di reparto, e si sfinisce mantenendo gli scatti di Okereke. (Dall’82’ Kim SV)

Juan Jesus 6,5 - La botta con Sernicola sembra metterlo fuori gioco, poi salva la porta dallo 0-2 prima di pareggiare buttandosi su un pallone vagante. Si immola più volte e difensivamente non fa passare nessuno, da guerriero qual è.

Mathias Olivera 5,5 - Non riesce a rincorrere Pickel sulla ripartenza dello 0-1, accompagna l’azione offensiva ma mai un guizzo fino al 62’. Lascia troppo spazio al cross di

Ndombele 6 - Testa alta, palla al piede, si corre qualche metro in più prima di darla via. Scaraventa un destro potente che porta al pareggio, al 50’ è bravo nel recuperare palla ma attende troppo prima di servire Raspadori. Però quando parte in progressione è difficile stopparlo. (Dal 102’ Osimhen 6 - Sfiora il gol al primo pallone toccato nel match, poi sfiora il palo nel finale: pericoloso è pericoloso)

Gaetano 6 - Spalletti gli dà una chance dal 1’, in una mediana a due deve muoversi molto: per poco non riesce a fermare PIckel sullo 0-1. Gioca in verticale, avanza con carattere. (Dal 65’ Lobotka 5,5 - Dentro per mantenere l’ordine delle cose, non c’era bisogno di accelerare ma quando vuole decide autonomamente il ritmo. L’arbitro Ferrieri lascia proseguire dopo un calcione di Tsadjout, sbaglia malamente il rigore)

Elmas 6,5 - Dà una mano a Bereszynski quando gli serve copertura, e lo serve di tacco in attacco. Vasquez gli fa sentire i tacchetti, sbaglia poco poi prova a mettersi in proprio e si accartoccia in area. Splendido recupero al 58’ su Okereke, un sinistro deviato da Hendry. (Dall’85’ Zielinski 5 - Fascia di capitano al braccio, per reagire nei supplementari dopo il pareggio di Afena-Gyan. In realtà l’approccio non soddisfa mai)

Raspadori 6 - Si piazza alle spalle di Simeone ma ha libertà di movimento, sguscia in area di rigore prima che lo raggiunga Hendry. Avvia l’azione del vantaggio, è utile sulle seconde palle lanciate su Simeone. Ndombelé lo serve in ritardo ad inizio ripresa, anticipato da Hendry davanti a Carnesecchi. (Dal 65’ Anguissa 5,5 - Serviva fisicità, e la freschezza di entrare a partita in corso gli permette di avere la meglio. Fa espellere Sernicola, fa sobbalzare tutti con un piattone ghiottissimo e sparato alto: è una chance enorme)

Simeone 6,5 - Troppo frettoloso a calciare di destro dalla distanza al 27’, sfortunato nel colpire la traversa quando segna Juan Jesus, si riscatta con un gran movimento sul 2-1 mantenendo la media di un gol ogni oretta di gioco. Danza sul pallone, stop a seguire, si vede che avesse voglia di spaccare. Prende un palo-traversa che a rivederlo si fatica ad accettare.

Zerbin 6 - Debutto stagionale dal 1’, da un suo tentativo parte l’azione del gol della Cremonese (ma non è mica colpa sua). Meriti sul 2-1, bel cross per Simeone. Così e così nei duelli. Giallo sacrosanto per aver fermato Quagliata, Sernicola lo stende e rischia di fargli male. (Dal 65’ Politano 5,5 - Venticinque minuti per avere garanzie dopo il cambio anticipato con la Juventus, un supplementare iniziato prendendo un calcione. Le idee le ha, i compagni non le seguono e lui si adombra. Impegna Carnesecchi nel finale)

Spalletti 5,5 - Cambia tutta la squadra, anche il modulo: peccato che però i suoi si facciano trovare un po’ impreparati sulla ripartenza del vantaggio Cremonese. Tanta qualità, poca copertura davanti alla difesa: Gaetano-Ndombelé per caratteristiche non sono perfetti, ma è il prezzo da pagare per avere quel Raspadori pimpante tra le linee. Ottiene meno di quanto si aspetterebbe da Olivera, chiede pressing ad inizio ripresa e lo ottiene. La Cremonese si stanca, il divario tecnico è ancor più evidenziato: i suoi però sono molli, il pari arriva a seguito di troppo spazio lasciato ad avversari che in Serie A non hanno mai vinto una partita. Nel supplementare deve giocarsi la carta Osimhen mentre si avvicina la mezzanotte, ma nemmeno con l’uomo in più ed il doppio centravanti viene scardinato il pullman piazzato nel finale da Ballardini. Il 4-2-3-1 è proponibile? O c’è troppo spazio in mezzo al campo? Sono partite del genere che possono dare segnali per il futuro, ma se c’era una cosa da evitare erano trenta minuti inutili di supplementari. I rigori sono una lotteria, la perde. Ma è possibile rovinarsi la vita così?