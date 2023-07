Zuliani insiste: "Napoli? Scudetto falsato dalle plusvalenze fittizie dell'affare Osimhen"

Notizie Calcio - Lo juventino Claudio Zuliani, dopo la richiesta della FIGC sulle norme degli extracomunitari, ha commentato la situazione in un video suo canale Youtube.

"Gravina chiede, e il CONI riflette, sulla possibilità di equiparare i giocatori inglesi a quelli comunitari. Perché al momento con l’uscita dell’Inghilterra dall’Unione Europa, sono extracomunitari. Quindi questo comporterebbe il cambio del mercato in corso. Così, sempre nel silenzio, si rischia di falsare il calciomercato, così come quest’anno hanno falsato il campionato della Juventus che non parteciperà alla Champions League nonostante l’abbia conquistata sul campo.

Questo mi ricorda la stagione 2000-2001 con il cambio delle regole in corsa: si trattava del terzo scudetto della Roma con il cambio delle regole in corsa per Nakata, così come quest’anno il terzo scudetto del Napoli con la plusvalenza falsa di Osimhen. Chiusura polemica di Ziliani: "A quei tempi, anche in quel caso, il campionato fu falsato ai danni della Juventus con il discorso dei passaporti taroccati che andarono a coinvolgere l’Inter, il Milan, la Roma, la Lazio, e i vari Moratti e Galliani, tranne la Juventus che non aveva disatteso il regolamento".