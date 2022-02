Zouma choc, il difensore si difende: "I gatti stanno bene: una cosa che non si ripeterà"

La BBC riporta una dichiarazione di Kurt Zouma, del West Ham, a seguito del video circolato in rete che lo vede maltrattare il proprio gatto:

"Voglio scusarmi per le mie azioni. So che non ci sono scuse per il mio comportamento del quale provo sincero rammarico. Sono enormemente dispiaciuto nei confronti di coloro che sono rimasti scolvolti per la visione del video. Vorrei assicurare a tutti che i nostri due gatti stanno bene e sono in salute. Sono amati da tutta la famiglia e questo comportamento è stato un incidente isolato che non accadrà più".