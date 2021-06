Zoff: "Non possiamo avere paura del Belgio, siamo l'Italia! Donnarumma? Le bandiere non esistevano nemmeno ai nostri tempi"

Napoli - Dino Zoff è intervenuto sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia durante la trasmissione Arena Maradona:

“L’Italia può assolutamente giocarsi la partita con il Belgio. Senza De Bruyne loro perdono molto, ma stiamo calmi perché sono un’ottima squadra come tante nazionali e noi siamo l’Italia. Italia-Belgio sarà una partita tosta, ma io mi baso sui numeri e quelli degli azzurri sono molto positivi. In Italia si valorizzano poco i giovani? Non è vero, basta vedere quanti giovani interessanti sono a disposizione di Mancini. Donnarumma? Nemmeno ai nostri tempi esistevano tante bandiere, ognuno è libero di decidere per il proprio futuro.

Serie A? Sarà una stagione interessante per molti aspetti. Aspettiamo di vedere cosa dirà il calciomercato in questo periodo così difficile”.