Zoff: "Napoli tra le favorite per lo scudetto, nazionale? Peggio di così non si può fare"

Notizie Calcio Napoli – L’ex portiere campione del Mondo e allenatore, Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Osimhen è un vantaggio notevole in quanto goleador ma in più quando la partita e bloccata gli lanci la palla e lui la va a prendere ovunque, penso sia un ottimo giocatore. Meret? Nel giro della Nazionale c’è, ora è il secondo di Donnarumma che agli europei ha fatto grandi cose. Tra i due ci può essere grande concorrenza come quando c’era il duella Albertoni-Zoff. Queste sono annate importanti, da lì si vedrà come si prospetta la graduatoria. Bonucci al Napoli? Il Napoli saprà cosa fare, non so della sua situazione però penso che darebbe un ottimo contributo soprattutto a livello di esperienza, penso però che gli azzurri abbiano già fatto i conti

Napoli favorito per lo scudetto? È sicuramente tra le favorite, rifare un campionato come quello passato non sarà semplice anche perché vedo che le concorrenti si stanno muovendo molto, sicuramente gli azzurri sono da primi posti.

Nazionale? La chiave di volta non so quale sia, dipende dal campionato che prospetti propone, ci sono giovani interessanti. Le prospettive per il futuro non possono essere peggiori di adesso, dopo che abbiamo saltato due mondiali”.