Zoff: "Insigne? Ha le qualità per essere la stella di questo Europeo. Vorrei che mettesse a punto le sue grandi capacità"

SERIE A - Dino Zoff ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "L'Italia di Mancini mi piace, sta facendo cose buonissime. Ha fatto risultati straordinari e le prospettive sono buone. Sono fiducioso anche perchè si comincerà in casa che è una situazione di vantaggio. La squadra dà grandi garanzie. Insigne ha le qualità per essere la stella di questo Europeo. Vorrei che mettesse a punto le sue grandi capacità. Raspadori come Paolo Rossi? La prospettiva del ragazzo è buona e chi lo conosce pronostica un grande avvenire"