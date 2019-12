Zoff: "Ancelotti riuscirà a risolvere i problemi, deve aiutarsi da solo. Sulla Juve di Sarri..."

Ultimissime calcio Napoli - Dino Zoff, ex allenatore di Juventus e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Portieri bravi con i piedi? Inutile che faccio tre passaggi buoni e poi sbaglio un intervento: diamo valore alla sostanza".

"Credo che Ancelotti riuscirà a sistemare questa difficile situazione in casa Napoli. Io credo che si debba aiutare da solo perché è lui che può trasmterre le cose ai calciatori e dirigenti. Ammutinamento? Troppo facile parlare da fuori, le regole sono semplici però c'è da analizzare i momenti in cui succedono le cose. In uno spogliatoio son tante le cose da analizzare".

"Juve di Sarri? Non sta giocando male, ci vuole tempo però è lì ad un punto dietro l'Inter. Le possibilità di rivincere il campionato sono intatte".