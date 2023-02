Notizie Calcio - Paolo Ziliani de Il Fatto Quotidiano non ha dubbi: pugno durissimo in arrivo per la Juventus anche in ambito internazionale. Il collega spiega il perché in un tweet: “Perché punizioni dure ai danni della Juventus sono più certe dall'UEFA che dalla FIGC? Perché se gli illeciti di Agnelli (e del Barça) venissero sanzionati blandamente i 234 club dell'ECA si ribellerebbero: crollerebbe tutto. Solo da noi la giusta pena viene contrastata".