Ziliani: "Senza prove-tv presero 10 giornate, giustizia sportiva debole con i forti e forte con i deboli"

Napoli - Clamoroso attacco di Paolo Ziliani che denuncia quanto accaduto in passato nel mondo del calcio e negli ultimi giorni con il caso di presunto razzismo tra Acerbi e Juan Jesus.

"Marconi (Pisa), Santini (Padova), Lerda (Pro Vercelli): senza prova-tv presero dieci giornate. La giustizia sportiva forte coi deboli e debole coi forti. Ricordate il Chievo spazzato via e la Reggina spedita in C mentre alla Juventus veniva regalato il patteggiamento? Il verdetto sul caso Acerbi, atteso già domani, ci dirà molto sul senso di giustizia del calcio italiano: se Acerbi è innocente lo si assolva, altrimenti lo si sanzioni com'è accaduto ai diseredati di B e C".