Paolo Ziliani, giornalista, commenta su Twitter un articolo de La Stampa riportando lo screen del titolo della notizia su Joe Barone:

"Persino nei giorni del lutto per la dolorosa scomparsa di Joe Barone, il bravissimo dirigente della Fiorentina braccio destro di Commisso e persona di grande umanità e valore, il baraccone del calcio - media in primis - non riesce a nascondere tutta la sua inadeguatezza e ridicolaggine".