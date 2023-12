Zielinski a Sky: "Lo scudetto ha portato responsabilità, lo scorso anno ci andava tutto benissimo! Non basta giocare bene, serve finalizzare le occasioni"

A Sky Sport, durante il post-partita di Juventus-Napoli, è intervenuto il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski:

“Non basta giocare bene, serve finalizzare le occasioni e vincere le partite. Se giochi con le big, prima o poi soffri e subisci gol e non è facile recuperare con la Juventus che si stringe dietro con la sua fisicità difficile da superare.

Abbiamo creato chance offensive, sulla finalizzazione forse dobbiamo essere più tranquilli. Penso che un’altra opzione possa essere tirare da fuori area, è qualcosa su cui dobbiamo lavorare perchè giocando bene non si possono perdere tutte queste partite.

Braga per rialzare la testa con la Champions League? Il calcio è questo qui, affronti squadre di primissimo livello: adesso c’è una partita fondamentale che non possiamo sbagliare, dobbiamo vincerla per andare agli ottavi di finale.

Lo scudetto ha portato responsabilità? Certo che sentiamo responsabilità, siamo campioni d’Italia e siamo obbligati a far bene ma non sempre è facile. In questo momento siamo questi, ci manca qualcosina ma ci saranno partite in cui faremo bene e magari un filotto di vittorie per rimetterci in corsa per obiettivi importanti.

14 punti in meno dallo scorso anno? Ci sono tante cose, lo scorso anno ci andava tutto benissimo e segnavamo da ogni posizione. Anche stasera non so quanto sia mancato, ma non abbiamo segnato. Ci sono cose che ora girano male, ma ci rifaremo e torneremo grandi“