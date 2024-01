Zerbin: "Monza bellissima opportunità! Ruolo? A tutta fascia, sulla chiamata di Spalletti e la doppietta col Napoli..." | VIDEO

Calciomercato Serie A - Monza, ormai è fatta con la firma avvenuta a casa Galliani: arriva in prestito dal Napoli il calciatore Alessio Zerbin. Uscendo da casa Galliani, ai media presenti ha parlato proprio il calciatore di proprietà del Napoli.

Queste le parole di Alessio Zerbin ai cronisti presenti:

"Abbiamo avuto diversi incroci col Monza, lì a Viterbo in Coppa Italia che abbiam vinto! Sono molto orgoglioso e fiero di essere qua, è una bellissima opportunità! Spero di ripagare tutta la fiducia. Palladino? Lo vedrò tra poco, ceneremo tutti insieme: il mister lo conoscerò tra poco, sarà una bella serata. Ruolo preferito? Credo di fare il ruolo che mi chiederà il mister, mi piace giocare a tutta fascia: credo sarà quello il mio ruolo. Compagni? Non ho ancora sdentito nessuno, ma fra Nazionale e sfide contro, ci sono miei amici nella rosa. Chiamata di Spalletti? Sempre un sogno, vedremo! Una squadra fortissima, dipenderà tanto da me e come farò in questi mesi. Supercoppa? Una bellissima esperienza, spero sia solo l'inizio: devo continuare così!".