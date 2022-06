Zerbin, l'agente: "Vogliamo solo il Napoli, mi sono incaz**to! Ha sudato tanto per arrivare qui"

Arrivano aggiornamenti di calciomercato sul Napoli con le parole dell'agente di Zerbin corteggiato da mezza Serie A in vista della prossima stagione.

Napoli: futuro Zerbin, annuncio dell'agente

Calciomercato Napoli - Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto in una diretta su Twitch Cmit Tv per parlare della situazione con il Napoli: "Mi sono incazzato molto, Zerbin è un calciatore del Napoli e vogliamo solo Napoli! Poi mi chiedono: 'Piace?'. A tutti ovviamente, ma noi vogliamo gli azzurri, dove sarebbe meglio del Napoli, ha sudato la vita per arrivare qui. A me l’Udinese non ha mai chiesto nemmeno che ore sono, faccio fatica a pensare che Pierpaolo Marino non sia passato da me. Ma cosa andiamo a cercare, per fare un po’ di asta? Zerbin non ce l’ha chiesto nessuno, è un calciatore del Napoli calcio. Ce la giochiamo con i calciatori del Napoli perché ci sentiamo forti".