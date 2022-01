Zerbin, l'agente: "Spalletti deve vederlo, ma spero che il Napoli lo lasci in B fino a fine anno! Sostituto di Insigne? Calma..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il procuratore dell’attaccante del Napoli Alessio Zerbin, Furio Valcareggi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Come sta maturando in Serie B? Lui ha fatto tutta la gavetta nei campionati minori, lo andai a trovare a Viterbo dove non era trattato bene. Poi siamo andati a Cesena e ha fatto bene, e lì Guido Angelozzi, ds del Frosinone, è andato a prenderlo.

Gatti-Napoli? Ci può stare, Giuntoli è un grande intenditore di difensori e in carriera è stato un grande stopper.

Zerbin sostituto di Insigne? Spero che il Napoli non lo chieda già adesso, bisogna essere moderati. Sta facendo bene in Serie B finora, è titolare ed è in prestito secco. Finiamo l’annata al Frosinone, poi a fine anno se aumenta numero di gol e assist allora arriverebbe a Napoli con maggiore sicurezza. Spalletti deve vederlo, Zerbin ha passato col massimo dei voti le esperienze passate”