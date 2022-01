Zerbin, l'agente: "La prossima stagione giocherà con la prima squadra del Napoli, Spalletti punta sui giovani"

Furio Valcareggi, procuratore tra gli altri di Alessio Zerbin, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Nella prossima stagione, Zerbin partirà con la prima squadra. Il ragazzo è come uno studente che ha appena terminato il liceo ed è stato promosso. Ha superato l'esame, ha dimostrato di poter militare in una big. Penso abbia tutte le qualità per fare bene anche al Napoli. Sarà poi Luciano Spalletti a decidere. Ma sappiamo quanto il mister tenga ai giovani".