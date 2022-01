Zerbin, l'agente: "Fa gli stessi gol di Insigne, pronto a giocare nel Napoli! Merita una chance con Spalletti"

Calciomercato Napoli - A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin:

"Fiorentina succursale della Juventus? Sì, non si può che accettare ed andare avanti. La Fiorentina è fortemente indebolita, mancheranno 15 gol, quello che Vlahovic avrebbe fatto. Piatek? Gli auguro tutto il bene. Lui è un Pippo Inzaghi, non è uno che elabora. Commisso era attaccato al muro con le mani alzate. Vlahovic ha fatto quello che avrebbero fatto tutti. Si mette a posto per tre generazioni. Se chiama la Juve uno prende e scappa. Come si può rinunciare ad una cosa del genere? L'offerta di De Laurentiis ad Insigne era una di quelle che diceva: trovati una squadra.