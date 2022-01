Zerbin, l'agente a CN24: "Dopo quattro anni di gavetta il sogno è restare a Napoli, vediamo cosa deciderà il club. Spalletti? Un vincente..."

Furio Valcareggi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mi aspetto una gara molto aperta domani tra Napoli e Fiorentina. la squadra di Italiano è reduce da uno schiaffo forte contro il Torino. E' una gara secca, ma vedo gli azzurri li vedo favoriti. La Fiorentina viene lì per passare il turno riscattandosi dall'ultima sconfitta in campionato. Spalletti è nato vincente e vincente morirà, mi aspetto una gara avvincente. Zerbin? Ha fatto un bel tirocinio in C, ora è in prestito secco e gioca titolare a Frosinone. Credo l'esame di restare a Napoli sia stato superato, il nostro sogno è restare in azzurro dopo 4 anni di gavetta. Vediamo cosa deciderà il Napoli, il sogno di Alessio è l'azzurro"