Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Inter-Napoli:

"Quando parlo di questo Napoli mi viene in mente subito l'immagine del gruppo, non di un singolo. Tutti parlano di Kvara, ma è un gruppo che è nato in una maniera un po’ particolare. Quando quest'estate sono andati via quasi tutti i giocatori più importanti, nessuno poteva pensare che il Napoli potesse fare così bene".