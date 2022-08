Zeman: "Vi dico la mia sull'attacco del Napoli. Caso doping? Nel calcio deve vincere chi ha più talento"

Notizie Napoli calcio. Zdenek Zeman è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Zeman

Zeman sul Napoli ed il caso doping

"Kvaratskhelia? Non l'ho visto di persona e non saprei dare un giudizio. Tridente Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano? Sono giocatori forti, però per fare bene devono seguire indicazioni di Spalletti".

Sul doping: "L'Italia resta il paese dopo si riscontrano maggiori episodi, l'ha detto la Wada e questo fa male. Nello sport si fanno sacrifici e deve vincere chi ha più talento e chi fa maggiori sacrifici per arrivare al traguardo".