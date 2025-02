Zazzaroni: "Telecamere invasive, squalificare Lautaro Martinez sarebbe assurdo!"

Ultime notizie Serie A - Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato il caso Lautaro Martinez:

"Non mi aspetto la squalifica. Questa presenza assoluta delle telecamere sia invasiva. Credo che sia oltre i limiti del lecito. Non si deve bestemmiare, non si fa, è maleducazione. Ma a volte i calciatori sfogano così la tensioni. Io eviterei di stare lì a vedere come dei guardoni ogni labiale. Dovremmo avere un minimo di tolleranza su queste cose. Le squalifiche per queste cose per me sono assurde".