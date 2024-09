Ultimissime Calcio Napoli - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel corso della trasmissione 'Deejay Football Club' ha detto la sua sulla corsa scudetto citando anche gli azzurri: “Per me la favorita è l’Inter, in condizioni normali vince ma poi bisogna comprendere il contorno e le energie tolte dalle coppe. La gara di Genova ha dimostrato però che sono sul pezzo, come se lo scorso campionato non fosse mai finito. Detto questo però spero vinca il Napoli”.Â