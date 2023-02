Zazzaroni: "Osimhen incute timore! Questo Napoli è più forte di quello di Maradona? E’ una bestemmia gradita"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21:

«Osimhen è ormai un giocatore che paura ai difensori avversari, anche se la cosa che più mi ha impressionato di Spezia-Napoli è stato l’azzeramento totale della squadra avversaria. Un’espressione di forza e superiorità da parte del Napoli che mi hanno veramente colpito. Kvaratskhelia mi è sembrato quello di inizio stagione ma insisto nel dire che Lobotka è impressionante, ricorda lo Xavi del Barcellona. Non voglio dire che è come lo spagnolo, ma ha la stessa importanza, per il Napoli, che Xavi aveva per la formazione allora allenata da Guardiola. Vedere questa squadra al Maradona, avere la garanzia di questo spettacolo è bellissimo e rende tutti orgogliosi. C’è addirittura chi parla di questo Napoli come migliore di quello di Maradona: non è il caso di fare paragoni ma vista la forza degli azzurri di Spalletti definirei questa affermazione una bestemmia gradita. Spalletti punta anche alla Champions? Mi ha sorpreso con le sue parole ma ha fatto bene, anche perché alcune big d’Europa, come il Real Madrid o il Psg, stanno faticando al momento. Io però sono uno che guarda al campionato e manterrei i piedi per terra, non disperdendo troppe energie. Il Napoli merita senza dubbio il dominio del campionato, poi è chiaro che se una squadra ha 13 punti di vantaggio sulla seconda c’è anche il demerito degli altri competitor»