Zazzaroni duro: "Juventus-Napoli è stata una partita inquietante da vedere! Bello il derby di Milano"

Ultime notizie Serie A - Ai microfoni di Pressing, in onda ieri sera su Canale 5, Ivan Zazzaroni ha parlato della vittoria del Milan nel derby contro l'Inter, commentando anche Juventus-Napoli:

"La pace non ci sarà mai in casa Milan ma mi sono divertito da pazzi dopo aver visto un Juventus-Napoli inquietante e sei partite di Serie B. L'Inter ha giocato una buona partita ma il Milan meglio. Quello che mi ha colpito è la fase difensiva che è andata a farsi friggere visto che ha subito otto occasioni da rete chiarissime. Non credo al discorso delle tre partite perché siamo a settembre. Questa è una situazione che puoi far pesare ad aprile o maggio ma non ad inizio stagione. Il ritmo è stato molto alto e l'Inter ha sbagliato i primi dieci minuti dove mi è sembrata addormenta. Il Milan mi è sembrato molto più aggressivo e la disperazione ti fa fare certe partite. Ho rivisto le parole di ieri di Fonseca dove sembrava molto fiducioso dicendo che si erano allenati benissimo".