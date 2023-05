Zazzaroni: "Allegri il miglior allenatore italiano dopo Ancelotti"

Ultime notizie - Ospite negli studi di Pressing, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione in casa Juventus: "C'è la mancanza di una società, ci sono persone che non hanno mai fatto calcio. La Juventus però rispetto allo scorso anno ha due punti in meno, ma aveva Dybala e Morata con 18 gol, aveva De Ligt, McKennie, Chiellini e tutto il resto. Quest'anno ci sono Soulè, Iling, Fagioli, Miretti, Gatti. Coloro che dovevano spostare il livello sono Pogba, Di Maria, Paredes, Chiesa è mancato, Vlahovic è crisi, Kostic, Milik infortunato, Allegri ha una squadra inferiore, non potenzialmente ma per quello che è successo. Lo scorso anno c'era più qualità in campo, in questa squadra non ci sono gol. A Bologna la Juve ha giocato una buona partita.



Allegri nervoso? Se per 9 mesi ti danno del cretino, dicono di dimettersi, ti dicono che sei poco aggiornato, forse ti girano un po' le balle. Fino ad oggi non aveva fatto casino, gli è scesa la catena abbondantemente dopo la Coppa Italia e ora c'è un po' di nervosismo. Bisogna capire anche quello che è accaduto, se prendi Pogba a zero, Paredes a zero, Di Maria a zero, la ragione è che non avevano i soldi per prendere altri giocatori, poi Allegri essendo il più grande allenatore italiano vivente dopo Ancelotti, ha sbagliato la stagione, ok, ma nella vista si sbaglia".