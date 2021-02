Zanini a CN24: "Zielinski ed Elmas un passo avanti, giocherei a 3 a centrocampo"

Nicola Zanini, allenatore e doppio ex di Atalanta e Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“L’Atalanta avrebbe meritato la vittoria all’andata. Il Napoli ha una rosa ampia e può anche giocare a tre a centrocampo. Il Napoli può mettere in difficoltà l’Atalanta con verticalizzazioni ben precise e scarichi. Io sono un grande stimatore di Zielinski ed Elmas, sono calciatori che hanno una qualità superiore”.