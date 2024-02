Zamboni a CN24: “Sapevo che il Napoli avrebbe faticato dopo lo scudetto. Lasciai l’azzurro per due motivi”

Marco Zamboni, ex difensore di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Tv:

"Il NapolI credo abbia ritrovato un po' di spirito e può tornare a fare bene. Ci sono dei buoni presupposti per la gara di domenica. Vlahovic e Osimhen? Sono due calciatori importantissimi per le due squadre, sicuramente sarà una bella gara e che vinca il migliore. Gli errori difensivi del Napoli siano di concentrazione e non tattici. Credo che con la Juve avranno una concentrazione diversa e fare sicuramente meglio. Mi aspettavo una stagione così del Napoli perchè come società e tifo non c'è l'abitudine a vincere oppure a gestire la vittoria. Sapevo potesse essere un'annata difficile perché ripetersi non è mai facile.

Di Napoli mi porto dentro il calore della tifoseria e dei napoletani che sono unici. Non posso dire le stesse cose di quella società, c'era Ferlaino. In quella annata sono stato due mesi poi andai via. Mi accorsi subito che non era un gruppo poi per me Galeone non poteva fare qualcosa di grande per quella squadra. La Juve è stata una parentesi veloce, ero un ragazzino avevo 18 anni. Anche nel periodo difficile di Napoli ho comunque imparato tanto".