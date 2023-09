Zaccone: "Napoli, buone notizie per i tifosi disabili. C'è l'impegno di club e comune"

Notizie Calcio Napoli – Lo scrittore Maurizio Zaccone è intervento a Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione "Un Calcio alla Radio":

"L'incontro tra Calcio Napoli, il Comune di Napoli e le associazioni di categoria è andato bene, c'è stata una disponibilità da parte del Napoli a garantire che dal 26 settembre i 258 posti in curva B saranno resi fruibili a tutte le persone con disabilità. Quindi i 44 posti storici, i 120 del settore distinti e i 94 del settore ospiti. È una buona notizia, è un segnale di attenzione verso le persone con disabilità. Siamo soddisfatti di questo risultato, anche se riteniamo che ci sia ancora molto da fare per garantire l'accessibilità a tutti gli stadi italiani. Nazionale? Non ne sono appassionato. Però spero che Spalletti faccia bene e che la nazionale non paghi dazio per le difficoltà del Napoli. Il Napoli ha un calendario difficile, ma deve vincere per mantenere le ambizioni di scudetto. La partita contro il Genoa è importante, è un crocevia per la stagione. Credo che si arriverà a quota 87-88 punti per lo scudetto quest’anno. La concorrenza è alta, quindi bisognerà fare una grande stagione. Juventus avversaria? Non è più la squadra di qualche anno fa".