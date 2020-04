Zaccheroni: "Il calcio viene trattato diversamente rispetto agli altri sport: incide l'aspetto economico. Protocollo? Si in A, ma in B e C..."

Ultime calcio - Alberto Zaccheroni ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva:

“Dobbiamo attenerci alla scienza e agli esperti. Il protocollo non è di facile applicazione, in B e C, soprattutto per le risorse economiche. Non tutti i club hanno abbastanza camere per la condivisione degli spazi dei calciatori. L'obiettivo è voler terminare il campionato. Avranno sicuramente pensato ad un piano B. I test sierologici non garantiscono nulla, qualcuno dall'esterno entrerà certamente. Nel caso in cui dovesse esserci un contagio, sarebbe un problema. Il calcio viene trattato diversamente rispetto agli altri sport: incide l'aspetto economico, è lo sport nazionale”.