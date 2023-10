Zaccardo: "Spalletti è un grandissimo allenatore. Caso scommesse? Mi auguro che si faccia chiarezza"

Notizie Calcio Napoli - L'ex difensore Cristian Zaccardo è stato intervistato in esclusiva da TMW a margine del 'Festival dello Sport' di Trento. Queste le sue dichiarazioni fra Nazionale, scommesse e corsa Scudetto: "L'Italia ieri ha vinto, speriamo che possa continuare così - ha esordito -. Spalletti è un grandissimo allenatore. Ora ci sarà una partita difficile contro l'Inghilterra".

Che idea si è fatto del caso scommesse?

"C'è sempre un po' di caos, mi auspico che si faccia chiarezza e che le cose vengano definite in modo dettagliato. Speriamo che il calcio italiano possa far parlare di sé per quello che succede in campo, come la storia ci ha insegnato sia a livello di Nazionale sia a livello di club"