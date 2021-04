Zaccagni, l'agente: "Napoli? Il Covid ha bloccato il mercato, le società pensano ad altro. Serve un progetto che lo esalti"

Calciomercato Napoli - Fausto Pari, agente di Zaccagni, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli.

Zaccagni-Napoli, ecco quanto evidenziato da CN24: “Oggi non vorrei essere nei panni di Giuntoli, ci sono tanti problemi per le società sul piano economico. Ci sono tanti problemi sul tavolo. I calciatori si stanno rendendo conto che il mondo è cambiato e non possono fare certe richieste economiche come prima, ma spesso la colpa è degli agenti e non dei calciatori. Ci sono agenti che ancora non l’hanno capito. Zaccagni al Napoli non è più vicino o più lontano, oggi il mercato è completamente fermo per tutti e non solo per Zaccagni. Le società pensano ad altro. La bravura del procuratore sta nel cercare una sistemazione al proprio assistito che possa sfruttare al meglio le sue doti. Bisogna capire sempre il progetto. Zaccagni è una mezz’ala e Juric lo sta sfruttando alla grande anche in altri ruoli".